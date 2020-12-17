AK Parti'den üniversitelere yönelik skandal açıklamalara tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkında skandal sözlerine tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." ifadelerini kullandı.