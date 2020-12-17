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17 Aralık 2020 Perşembe 14:38 | Son Güncelleme:

AK Parti'den üniversitelere yönelik skandal açıklamalara tepki

AK Parti'den üniversitelere yönelik skandal açıklamalara tepki

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkında skandal sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi. Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler hakkında skandal sözlerine tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." ifadelerini kullandı.

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