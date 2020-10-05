AK Parti'den Macron'a sert tepki: Bu saygısızlık ve provokasyondur

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklamasına sert tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri:

Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... “Fransa İslamı” oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.