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05 Ekim 2020 Pazartesi 09:22 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Macron'a sert tepki: Bu saygısızlık ve provokasyondur

AK Parti'den Macron'a sert tepki: Bu saygısızlık ve provokasyondur

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macrom'un 'aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını' söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklamasına sert tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri:

Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... “Fransa İslamı” oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.

<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

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