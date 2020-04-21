AK Parti'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" destekle büyüyor.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, şu ifaderi kullandı;

"AK Parti grubu olarak başlattığımız kampanyada toplanan 7.325.000 Tl. 'yi Biz Bize Yeteriz kampanya hesabına bugün itibariyle aktardık. Toplumsal dayanismamiz daim olsun."