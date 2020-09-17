AK Parti'den Halil Sezai'ye tepki: Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı darp etmesine bir sert tepkide AK Parti'den geldi. Kendine sanatçı diyen bir barbarın, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguladığını söyleyen parti sözcüsü Çelik, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin." açıklamasında bulunudu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 67 yaşındaki yaşlı adamı darp eden Halil Sezai'ye sert çıkarak şu sözleri söyledi:

"ALÇAKLIĞIN ÖLÇÜSÜ SİYASİ POZİSYONU OLMAZ"

"Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur."