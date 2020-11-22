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  • AK Parti'den CHP'li Çeviköz'e tepki: Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır
22 Kasım 2020 Pazar 08:49 | Son Güncelleme:

AK Parti'den CHP'li Çeviköz'e tepki: Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır

AK Parti'den CHP'li Çeviköz'e tepki: Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün, Biden yönetiminden beklentilerinin "Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" sözlerine tepki göstererek, "Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün, Biden yönetiminden beklentilerinin "Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" sözlerine tepki göstererek, "Yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır." dedi.

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