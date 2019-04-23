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  3. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:YSK iddialarımızı kabul etti

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:YSK iddialarımızı kabul etti

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:YSK iddialarımızı kabul etti

AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Av. Recep Özel İstanbul seçimleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

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Twitter hesabından bir açıklama yapan Recep Özel YSK'nın itirazlarını 8 başlıkta kabul ettiğini ve araştırmaya karar verdiğini belirtti. Özel kişisel twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri ile ilgili olarak YSK' ya ileri sürdüğümüz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi." dedi.

 

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