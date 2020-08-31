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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan Fransa ile tatbikat yapmanın ne kadar yanlış olduğunu görecektir
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:27 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan Fransa ile tatbikat yapmanın ne kadar yanlış olduğunu görecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan Fransa ile tatbikat yapmanın ne kadar yanlış olduğunu görecektir

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Fransa ile tatbikat yapan Yunanistan sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Yunanistan'ın Fransa ile ortak tatbikatına ilişkin  açıklama yaptı.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.

Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. 

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır.

Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir.

Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.

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