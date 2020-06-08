AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları;





Çeşitli illerde sosyal mesafenin ve maskenin kullanılmadığına dair görüntüler üzüntü verici. Çeşitli toplantılar vesilesiyle bunu son derece riskli buluyoruz. O sebeple maske, mesafe ve temizlik kuralını unutmamız gerektiğini, eğer bu kurallara dikkat etmezsek eski sıkıntılarlar tekrar karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Bugünkü MKYK toplantımızın geniş bir gündemi var. Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bir sunum gerçekleştirdi. Dış meseleler, sosyal meseleler ve medya tanıtımın sunumu ve meclis çalışmalarının değerlendirilmesi gibi gündemimiz var.

Öncelikle koronavirüsle mücadele sırasında kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdiye kadar tedavisi tamamlanıp, taburcu edilen 140 bin vatandaşımız var. Bütün bu süreçleri takip ettiğimizde Türkiye'nin dünyadan pozitif bir şekilde ayrıştığını net bir şekilde görmek mümkün. Ama tabi bu kazanımlarımızı koruyabilmemiz tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Bütün dünya ikinci ve üçüncü bir dalgadan bahsediyor. Bunların olup olmaması, tekrar zorluklarla karşılaşmamamız maske temizlik ve mesafe dediğimiz kurallarına bağlı.

Sağlık Bakanımız bu çerçevede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, yurt dışından yurt içine girişlerde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hareketlilik konusunda hangi tedbirlerin alınacağına ve kazanımlarımızı nasıl koruyacağımıza dair geniş kapsamlı bir sunumu oldu bakanımızın. MKYK'da karşılıklı soru cevaplarla bunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Özellikle 144 bin civarında Vefa Sosyal Destek Grubu üyesinin bu pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar son derece kayda değer çalışmalardır. Sayın Bakanımız bunların nasıl koordine edildiğini, bu arkadaşlarımızın nasıl bir motivasyonla çalıştığını, İçişleri Bakanlığında bunun için kurulan sistemi ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaştılar. Vefa Sosya Destek Grubu'nun kurulmasıyla gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan grupta emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Burada çalışanlarımız, burada emek veren arkadaşlarımıza hiçbir zaman emeklerinin karşılıklarını veremeyiz. Sağlık çalışanlarımız sağlığımızı korurken onlarda evlere koştular, yaşlılara yardımcı oldular. Bugün yine bir Avrupa ülkesinde yaşlıların evlerinde vefat ettikten 1-2 hafta sonra bulunduğuna dair haberler vardı. Bazı yerlerde terk edilmiş bir takım bakım evlerinde kimsenin ulaşmadığına dair haberler var. Fakat Türkiye en önce büyüklerine vefasına göstermiştir.