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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir."
"(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz."

"Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana siyasete sahip olan bize göre Suriye Suriyelilerindir."

"Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır."

"Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu."


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