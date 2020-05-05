AK Parti Sözcüsü Çelik: Neden bu çağrılar hep bir partiden geliyor?

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları;

Dün Cumhurbaşkanımız yeni kolaylaştırmaları açıkladı, bunları da takip edeceğiz.

Dünyadaki durumu da takip ediyoruz. Hangi ülkelerde vaka nasıl seyrediyor, ülkemize yansımaları nasıl olabilir...

Normalleşme sürecine giriyor olmamız son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın sıkıldığını biliyoruz. Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar gerçekleşecek. Arzumuz tedbirlere tam olarak uyulmasıdır. Geldiğimiz nokta bizim için sevindiricidir ama rehavete kapılmamamız gereken bir dönemdeyiz.

ERDOĞAN'A 'MENDERES' TEHDİDİ

Bunlar demokrasiyi felç etme örgütünün gönüllü üyeleridir. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı rejimine saray rejimi demeye başladılar. Askeri vesayeti, yargı vesayetini tahrik etmeye çalışırlar bunlar. 'Saray rejimi' tartışmasını çok uzun zamandır yapıyorlar.

Bu zihniyet türlü şekillerde karşımıza çıkar.

Meclis'e ilk girdiğimizde hemen rejim tartışması haline getirirlerdi. Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor.

'Seçimle veya başka türlü' demenin anlamı net. Seçimle gidecek demek her muhalefetin hakkıdır. Seçim ile ya da başka şekilde gidilecek demek başka bir şeydir.

Bu cunta çağrılarına direniyoruz.

Kim rejim tartışması açıyorsa zihninin arkasında Yassıada stratejisini hayata geçirmek vardır.

Bu, milli iradeye dönük suikast girişimidir.

Neden bu çağrılar hep bir partiden geliyor?

İçimizde hastalıklı bir zihniyet koronavirüs ile ilgili mücadelede başarısız olalım diye mücadele ediyor. Bunların içinde bilim adamı vasfı taşıyanlar ve siyasilerin olması son derece üzüntü vericidir. Tabii siyaset önümüzdeki nesil için yapılırsa çok daha kıymetlidir. Önümüzdeki seçimleri de, önümüzdeki nesilleri de düşünüyoruz.

Seçimle ilgili bir dertleri yok, seçim dışı yollarla başa gelmenin yollarını arıyorlar hala.

Ayrıntılar geliyor...