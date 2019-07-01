Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7037
  • 6,4583
  • 253.951
  • 98.965
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'daki 6 vatandaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'daki 6 vatandaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'daki 6 vatandaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili, "6 vatandaşımızı tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Libya halkının kardeşi olduğunu belirterek, tarihten gelen kardeşliklerinin sonsuza kadar devam edeceğini vurguladı.

Libya için hep barış ve huzur dilediklerini anımsatan Çelik, huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dostun Türkiye olduğunu bildirdi.

Çelik, Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Yer: Adana... Son anda yetişti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

İslam bilginlerinin icatları bu müzede