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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa'nın Karabağ kararı hukuki açıdan hükümsüzdür
08 Aralık 2020 Salı 18:34 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa'nın Karabağ kararı hukuki açıdan hükümsüzdür

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa'nın Yukarı Karabağ kararıyla ilgili, ""Hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulundu.

İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddialarına ilişkin Çelik, "Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30’unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti'nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Yukarı Karabağ kararıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çelik, "Hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır." dedi.

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