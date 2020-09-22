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22 Eylül 2020 Salı 18:13 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız,

Terör örgütü PKK/PYD girişimin bir saldırı girişimi daha önlendi: 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

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22 Eylül 2020 canlı altın fiyatları ne kadar?

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