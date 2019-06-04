  • $5,8347
  • 6,5652
  • 248.418
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel Haberleri
  • AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
04 Haziran 2019 Salı 07:29 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 07:29

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Gökçınar ve Vatan Partisi Adayı Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.

(AA)

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 Bayram namazı saatleri

Bayram mesaisinde feci ölüm!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.