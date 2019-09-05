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  3. AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerince 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristten birinin, 2015 yılında AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran 'Baz Mordem' kod adlı Önder Kaçar olduğu tespit edildi.

Tunceli kırsalındaki Kutuderesi'nde güvenlik güçlerince 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristten ikisinin kimlikleri belirlendi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2012 yılında PKK'ya katılan 'Baz Mordem' kod adlı Önder Kaçar olduğu saptandı. Kaçar'ın, 2015 yılında AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ın kaçırılma olayında yer alan terörist olduğu ortaya çıktı.

Kimliği tespit edilen diğer teröristin ise 16 yaşındayken 2016 yılında terör örgütüne katılan 'Cilo Botan' kod adlı Ömer Azrak olduğu açıklandı. Terörist Azrak'ın, 2017'de Pülümür ilçesi Geris Tepe bölgesindeki güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile yine aynı yıl Erzincan Avcılar Tanyeri Karakolu yoluna tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığı saldırıda yer aldığı tespit edildi.

DHA

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