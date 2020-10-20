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  • AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'e tepki: İddialara cevap vermesini bekliyoruz
20 Ekim 2020 Salı 14:34 | Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'e tepki: İddialara cevap vermesini bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'e tepki: İddialara cevap vermesini bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Turan, Akşener'in açıklamalarına tepki göstererek, "Biz Akşener'den topu taca atmak yerine kendisinden "İl başkanı FETÖ'cüdür" iddiasına cevap vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışmasına yönelik, "Biz Akşener'den topu taca atmak yerine kendisinden "İl başkanı FETÖ'cüdür" iddiasına cevap vermesini bekliyoruz." 

Akşener'in açıklamalarına yönelik tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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