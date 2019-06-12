Son dakika... AK Parti grubu, yeni askerlik düzenlemesi için toplanacak

Askerlik süresini kısaltan yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu'na geldi, bugün de görüşmelere devam edilecek.

Bu konuyla ilgili sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti grubunun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 21.00'de toplanarak bu düzenlemeyi görüşeceği öğrenildi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kapalı grup toplantısına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve milletvekilleri de katılacak.