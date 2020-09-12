AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Bir kez daha lanetliyorum

12 Eylül 1980 darbesine ilişkin, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetlediğini belirten Kurtulmuş, darbenin Türkiye’yi küresel emperyalizme teslim etmek için gerçekleştirildiğini belirtti.

27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyetinin 15 Temmuz destanı ile tarihe gömüldüğü ifade eden Kurtulmuş, "Milli iradeyi yok etmek isteyen vesayet odakları ve cuntacılar bundan böyle asla başarılı olamayacaklardır. Söz de, karar da milletindir." dedi.