15 Ekim 2020 Perşembe 23:00 | Son Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına kınama
AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş işgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'da, mezarlıktaki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki mezarlıkta, sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır."