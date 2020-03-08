AK Parti Genel Başkan Danışmanı Akdoğan: Esed dayağı yiyip oturdu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Kanal7'de katıldığı Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"RUSYA'YI ARKASINA ALAN ESED DAYAĞI YİYİP OTURDU"

Esed rejimi Soçi ve diğer mutabakatları delerek, Türkiye açısından sadece toprak genişleterek değil insanları kuzeye sürükleyerek sıkıntı oluşturmaya çalıştı. Türkiye'nin buna sessiz kalması düşünülemezdi.

Türkiye, ne sınırında bir terör devletçiğiyle ne de terör devletiyle, yani Esed rejimiyle sınır komşusu olabilir.

Ateşkesi kabullenmeleri onlar açısından zafiyet; daha doğrusu geri adım. Karşılık vermek yerine Türkiye'nin verdiği cevabı yutkunarak kabul etmek zorunda kaldılar. Bunun dışında ateşkes başarıdır.

Türkiye Esed ordusunu tarumar etti. Daha büyük bir hamleyle karşılık vermek yerine ateşkesi kabul etmeleri Türkiye açısından siyasi başarıdır. Rusya'yı arkana alıyorsun, Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorsun ama sonra dayağı yiyip oturuyorsun.

"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ KISA DEVRE YAPTI"

Bu mesele Türkiye ile Rusya ilişkilerini de etkiledi. Kısa devre yaptı. Bunu birileri gördü. Rusya-Türkiye arasında gerilim üretmek için birtakım çevreler farklı aktörleri kullanmak isteyebilirler. Buna karşı, bu yaşananlar da tecrübe getirmiş oldu.