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01 Kasım 2020 Pazar 08:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti

Son Dakika Haberi... AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti

Son Dakika Haberleri.. Son Dakika Haberi... Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti

DHA'da yer alan haberde üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"
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