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29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:14 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:14

AK Parti amblemi şeklinde yapılan park ve havuz uzaydan bile fark ediliyor

AK Parti amblemi şeklinde yapılan park ve havuz uzaydan bile fark ediliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

AK PARTİ AMBLEMİ BELİRGİN ŞEKİLDE GÖRÜNÜYOR

Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi. AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

KUŞ BAKIŞI BAKILDIĞINDA FARK EDİLİYOR

Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

"AK PARTİ AMBLEMİNE BENZEMİYOR"

Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı herhangi bir şeye benzetemezken, AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, "Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak herhangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor" dediler.

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