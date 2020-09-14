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  • Ailelerden önce HDP'yi ziyaret ettiler: CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüdü
14 Eylül 2020 Pazartesi 16:48 | Son Güncelleme:

Ailelerden önce HDP'yi ziyaret ettiler: CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Ailelerden önce HDP'yi ziyaret ettiler: CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüdü
IHA

CHP'li parti üyeleri Diyarbakır HDP il başkanlığını ziyaret etti. Heyet, evlat nöbetinde olan ailelerle görüşmek isteyince aileler, CHP'li heyete kendilerinden önce HDP'yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il başkanlığını ziyaret etti. Özer ve beraberindekiler, parti çıkışında, bir yılı aşkın süredir HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerle görüşmek istedi. Aileler, CHP’li heyete kendilerinden önce HDP’yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan beri farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 376’ncı gününde devam ederken CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekiler HDP’ye ziyarette bulundu.

Özer ve beraberindekiler, HDP ziyaretinin ardından parti binası önünde 1 yılı aşkın süredir evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti. Aileler, CHP’li heyete kendilerinden önce HDP’yi ziyaret ettikleri dolayısıyla tepki gösterdi.

Ziyaret öncesi açıklamada bulunan ailelerden baba Süleyman Aydın, CHP’lilerin önce HDP’ye gittiklerini buradan izin aldıktan sonra gelip aileleri ziyaret edeceklerini belirterek, CHP’lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

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