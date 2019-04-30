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  3. Aile Şurası 'Aileye Değer Türkiye'ye Değer' temasıyla düzenlenecek

Aile Şurası 'Aileye Değer Türkiye'ye Değer' temasıyla düzenlenecek

Aile Şurası 'Aileye Değer Türkiye'ye Değer' temasıyla düzenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aileye Değer Türkiye'ye Değer" ana temasıyla 7'nci Aile Şurası'nın Ankara'da 2-3 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile kurumunu kuvvetlendirmeye ve karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumaya dair bir vizyon geliştirebilmek amacıyla "Aileye Değer Türkiye'ye Değer" ana temasıyla 7'nci Aile Şurası'nın düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, şuranın Ankara'da 2-3 Mayıs'ta yapılacağını kaydetti.

Aile kurumunun ve aile içinde edinilen değerlerin ülke açısından önemini vurgulayan Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye verdiği özel öneme binaen Aile Şurası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını aktardı.

Selçuk, şurada alınacak kararların 2019'da uygulanması planlanan "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023" başlıklı belgede de yer alacağını belirterek, 'Aile birliğinin korunması, toplumda çocuk algısı ve çocuğun hayata hazırlanması, kadın ve aile, engelli ve yaşlısı ile büyük aile ve aileye yönelik sosyo-ekonomik destek hizmetleri' olmak üzere 5 ana başlıktan oluşacak." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Mayıs'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak 7'inci Aile Şurası'nda Bakan Selçuk da aile konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verecek.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, yazar ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek şurada, uygulanan ve uygulanabilecek kamu politikalarına, mevzuata, mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verilecek.

Şura ile ilgili bilgilere "www.ailesurasi.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

(AA)

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