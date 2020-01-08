Aile sayısı 65 oldu! Diyarbakır'da umutlar çoğalıyor
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.
5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, “Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir” diye konuştu.