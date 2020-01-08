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  3. Aile sayısı 65 oldu! Diyarbakır'da umutlar çoğalıyor 

Aile sayısı 65 oldu! Diyarbakır'da umutlar çoğalıyor 

Aile sayısı 65 oldu! Diyarbakır'da umutlar çoğalıyor 

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi. 

5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, “Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir” diye konuştu. 


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