Aile sayısı 65 oldu! Diyarbakır'da umutlar çoğalıyor 

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, “Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir” diye konuştu.