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  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı
05 Haziran 2020 Cuma 10:06 | Son Güncelleme:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan Bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınına karşın çalışanlara yönelik önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlayan Bakanlık, son olarak Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile yeni bir işbirliğine imza attı.

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