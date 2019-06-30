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Aile boyu kredili kumpas

Aile boyu kredili kumpas

Hasan K., yatırım yapacağını söyleyerek birbirinden habersiz olan 15 akrabasına kredi çektirdi. Taksitleri ödemeden kayıplara karıştı.

3 milyon TL’lik vurgun

Kayseri İncesu’da çiftçi Hasan K., 2016’da yatırım yapacağını söyleyerek akrabalarından yardım istedi. Birbirinden habersiz 15 kişiye farklı zamanlarda bir bankaya çağırarak kefilsiz ve ipoteksiz toplam 3 milyon TL kredi çektirdi. Bir yıl sonra eşi ve 2 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan Hasan K., taksitleri ödemeyince ailelere icra geldi. Bazıları evlerini ve tarlalarını satışa çıkarırken, bazıların da gayrimenkullerine el konuldu.

Köyün yarısı icralık

Köylülere usulsüz yollarla kredi çektirildiğini belirten avukat Zekeriya Onur Özkan, “Krediler banka müdürünün de vasıtasıyla çekilmiştir. Köyümüzün yarısı icra yoluyla satılıktır” dedi. 400 bin TL kredi çekerek kayınbiraderi Hasan K.’ye veren Galip Bilik, evinin icradan satıldığını belirtti. Tarlasını satarak krediyi ödeyen Salih Kocabey de şöyle konuştu: “60 bin TL kredi çektim. Benden habersiz oğlumu da dolandırmış.

 

 

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