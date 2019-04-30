Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9561
  • 6,6797
  • 245.981
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ahmet Kekeç yazdı: Davutoğlu ne istiyor?

Ahmet Kekeç yazdı: Davutoğlu ne istiyor?

Ahmet Kekeç yazdı: Davutoğlu ne istiyor"

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü ‘Davutoğlu ne istiyor’ başlıklı yazısında “Davutoğlu’nun beyannamesi, Kati Piri’nin kaleme aldığı çirkin, yanlı ve haksız rapora çok benziyor. Metindeki “partimiz” ibarelerini çıkarın, altına “Kati Piri” yazın. Hiç sırıtmaz” diye yazdı.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı 15 sayfalık manifesto (Dümdüz bir metindi... 15 sayfa olduğu bilgisini Davutoğlu yandaşlarından aldım) gereği gibi tartışılmadı. 

Bu işin “gereği” nedir, bilmiyorum. 

Kıyametin kopması bekleniyordu herhalde. 

Ki, Davutoğlu yandaşlarının “görülebilir” bir burukluğu söz konusu. 

Neden konuşulmadığını dert etmiş görünüyorlar. 

Bir arkadaşımız (ki, vaktiyle Erdoğan için “Efendim, biz hayal ederken siz gerçekleştiriyorsunuz” demişliği vardır), “metinde dile getirilen gerçeklerle yüzleşmekten korktukları için...” anlamına gelen şeyler yazmış. 
Kim korktu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Hükümet yetkilileri mi? AK Parti’nin ileri gelenleri mi? 

Kaba kaçacağını bilmesem, “kimse sallamadığı için tartışılmadı” derdim. 

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez evlendi
Gigi Hadid Şöhretle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı
Can Yaman askere mi gidiyor?
Burak Sağyaşar mesleği bıraktı mı?
Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçının ardından N

Alanyasporlu Futbolcu Sural’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Bu mahalleye anahtarı olmayan giremiyor