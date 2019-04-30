Ahmet Kekeç yazdı: Davutoğlu ne istiyor?

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı 15 sayfalık manifesto (Dümdüz bir metindi... 15 sayfa olduğu bilgisini Davutoğlu yandaşlarından aldım) gereği gibi tartışılmadı.

Bu işin “gereği” nedir, bilmiyorum.

Kıyametin kopması bekleniyordu herhalde.

Ki, Davutoğlu yandaşlarının “görülebilir” bir burukluğu söz konusu.

Neden konuşulmadığını dert etmiş görünüyorlar.

Bir arkadaşımız (ki, vaktiyle Erdoğan için “Efendim, biz hayal ederken siz gerçekleştiriyorsunuz” demişliği vardır), “metinde dile getirilen gerçeklerle yüzleşmekten korktukları için...” anlamına gelen şeyler yazmış.

Kim korktu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Hükümet yetkilileri mi? AK Parti’nin ileri gelenleri mi?

Kaba kaçacağını bilmesem, “kimse sallamadığı için tartışılmadı” derdim.