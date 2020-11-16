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16 Kasım 2020 Pazartesi 12:27 | Son Güncelleme:

Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlanıyor

Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlanıyor

İki kez kanseri yendikten sonra koronavirüs nedeniyle hayata veda eden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç, Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan haziresinde toprağa verilecek. 

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kekeç, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

VEFAT HABERİNİ OĞLU DUYURMUŞTU

Vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurmuştu:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

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