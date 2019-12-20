Ahmet Kekeç: CHP, FETÖ'de boncuk mu buldu?

Haberi gazeteden verelim: İzmir'in CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Oğuz, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olmak, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmakla suçlanıyor.

Ben bilemem... Mahkeme karar verecek...

Oğuz iddiaları “doğal olarak” yalanlıyor.

CHP’li yöneticiler de yalanlıyor.

Hatta CHP’li yöneticiler Majino Hattı kurmuş durumdalar.

Parti, tüm hücreleri ve birimleriyle İbrahim Burak Oğuz’un arkasında...

Şimdi gel de Fuat Uğur’a hak verme... “Muharrem İnce’ye sahip çıkmamışlardı. Şimdi tam kadro FETÖ tutuklusunun arkasındalar...”

Peki, nedir bu CHP’deki FETÖ tutkusu?

İlişkileri ve iltisakları hangi tarihe dayanıyor?

Bunu anlamak için, Fatih Gürsul’a bakmamız gerekiyor:

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