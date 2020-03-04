Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,7828
  • 322.417
  • 112544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ağrı'daki roketli saldırıda şehit olan Özgür Kavastan'ın cenazesi toprağa verildi

Ağrı'daki roketli saldırıda şehit olan Özgür Kavastan'ın cenazesi toprağa verildi

Ağrı'daki roketli saldırıda şehit olan Özgür Kavastan'ın cenazesi toprağa verildi

Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Mut Devlet Hastanesi morgundan alınan Kavastan'ın naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere, Doğancı Mahallesi Karakozak Sokağı'nda oturan annesi Münevver Tekir'in evine getirildi.

Daha sonra Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kavastan'ın yakınlarını, Ticaret Bakan Yardımcısı Batur teskin etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Mut Yeni Mezarlığı şehitliğine defnedildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca 2 Mart'ta düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı saldırıda Gümrük Müdürlüğü personeli Mustafa Türk de şehit olmuştu.


Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
'Kapadokya'ya gittim, babam beni kapıdan içeri almadı!'
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin kaderi değişiyor!
<p>Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ar

'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere İdlib gazisinden cevap: 'Geç bile kalmışız'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mide ağrılarına birebir! İşte 'yılancık' otu...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları