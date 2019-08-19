Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5853
  • 6,2051
  • 269.041
  • 96432
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Edinilen bilgiye göre Patnos ilçesinden Erciş yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerleyen güvenlik korucusu Mustafa Maral, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. 

Patnos'a bağlı Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Beni ararsanız bulutların üzerindeyim'
Can ve Demet taktik değiştirdi
Düğün için kesenin ağzını açtı
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
<p>Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak´ta meydana gelen tavuk

Tavuk Alma Cinayetinin Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Dev balina sahile vurdu: Vinç taşıyamadı