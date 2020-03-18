Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4741
  • 7,0816
  • 313.94
  • 85775.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ağrı'da PKK'lı teröristlerin yaraladığı müdür şehit oldu

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin yaraladığı müdür şehit oldu

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin yaraladığı müdür şehit oldu

Ağrı Doğubayazıt'ta, PKK'lı teröristlerin zırhlı servis aracına düzenlediği saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristler, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, dün, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Ramazan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderileceği öğrenildi.

DHA


Koronavirüs Nasıl Bulaşıyor? Bu Videoyu Herkes İzlemeli!

Koronavirüs Nasıl Bulaşıyor? Bu Videoyu Herkes İzlemeli!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Özel Harekat sınırda... Yunan askerleri uzaktan seyretti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları