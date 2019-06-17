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  3. Ağrı'da bir tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı' da ele geçirilen 585 kilogram erein yüklü tırın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı.

Ağrı'da İran plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran plakalı tırı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Venüs" ile yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu şoför gözaltına alındı, tıra el konuldu.

(AA)

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