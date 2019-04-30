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  3. Ağrı Dağı'nda toprağa gömülü PKK erzağı ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda toprağa gömülü PKK erzağı ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda toprağa gömülü PKK erzağı ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda jandarmanın yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın ahırda toprağa gömülü kilolarca gıda maddesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26-27 Nisan tarihleri arasında Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde jandarma arama yaptı. Aramada terör örgütü üyeleri için toplanan erzak bir ahırda toprağa gömülmüş halde bulundu. Kazıda 125 kilogram şeker, 100 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 kilogram zeytin, 96 paket makarna, 22 paket helva, 2 paket çay, 13 adet koli bandı ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

(DHA)

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