Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8103
  • 6,4565
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ağır taarruz İHA'nın seri teslimatları 2025'te başlayacak

Ağır taarruz İHA'nın seri teslimatları 2025'te başlayacak

Ağır taarruz İHA'nın seri teslimatları 2025'te başlayacak

Rusya, MAKS-2019 uluslararası hava fuarında ilk kez tanıtılan Sukhoi S-70 Okhotnik ağır taarruz İHA'sının seri teslimatlarına 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un basın ofisinden verilen bilgiye göre, ağır taarruz İHA Okhotnik'in askeri birliklere seri teslimatı 2025'te başlayacak.

Yapılan açıklamada, “3 Ağustos 2019'da ağır keşif ve saldırı uçağı Okhotnik'in prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçağı seri üretim seviyesine getirmek için büyük miktarda deneme yapılması gerekiyor. Hava-Uzay Gücü ağır taarruz İHA'sı Okhotnik'in askeri birliklere seri teslimatını 2025'te yapılması planlanmaktadır.” denildi.

SU-57 İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

İlk uçuşu ağustos ayının başlarında gerçekleştiren ve 27 Ağustos'ta başlayacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında düz nozullu ölçekli modeliyle ilk kez tanıtılacak olan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

İHA'nın 20 ton boş ağırlıkla 1000 km/h hız yapabildiği aktarıldı.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini al

Kafasında Karpuz Taşıyan Adam

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BD'nin gizli uzay aracı X-37B rekor kırdı

Kraldan aşk paylaşımı! Dünya bu pozları konuşuyor