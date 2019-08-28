Ağır taarruz İHA'nın seri teslimatları 2025'te başlayacak

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un basın ofisinden verilen bilgiye göre, ağır taarruz İHA Okhotnik'in askeri birliklere seri teslimatı 2025'te başlayacak.

Yapılan açıklamada, “3 Ağustos 2019'da ağır keşif ve saldırı uçağı Okhotnik'in prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçağı seri üretim seviyesine getirmek için büyük miktarda deneme yapılması gerekiyor. Hava-Uzay Gücü ağır taarruz İHA'sı Okhotnik'in askeri birliklere seri teslimatını 2025'te yapılması planlanmaktadır.” denildi.

SU-57 İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

İlk uçuşu ağustos ayının başlarında gerçekleştiren ve 27 Ağustos'ta başlayacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında düz nozullu ölçekli modeliyle ilk kez tanıtılacak olan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

İHA'nın 20 ton boş ağırlıkla 1000 km/h hız yapabildiği aktarıldı.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.