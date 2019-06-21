Ağabeyi ile husumeti olan kişiyi vuran keskin nişancı, yalanı ortaya çıkınca ifadesini değiştirdi

Erzurum'da, ağabeyi ile husumeti olan kişiyi tabanca ile vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen ve askerde keskin nişancı olan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık M.M.U, sanık avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmaya, müştekiler H.D. ve S.Ç. ile tutuksuz yargılanan sanık M.M.U'nun ağabeyi diğer sanık M.U. ise katılmadı. Tanık F.A, beyanında her iki sanığı da oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olay günü kullanılan aracın kendisine ait olduğu bildiren F.A, "M.M.U, ailesinden birinin rahatsız olduğu için aracı bir saatliğine istedi. Ben de aracı olaydan bir gün önce kendisine verdim, bir saat geçmesine rağmen getirmeyince akşama doğru kendisini aradım. M.M.U, işinin uzadığını söyleyince hastası olduğu için bir şey demedim. Aracı olayın olduğu gün polisler beni aradıktan sonra getirip teslim etti." dedi. Mahkeme heyeti başkanı, F.A'nın ifadesinde "olaydan bir gün önce telefonla görüştük" dediğini ancak M.M.U. ile F.A'nın bildirdiği iki telefon hattının HTS kayıtları incelendiğinde böyle bir görüşme olmadığını söyledi.

F.A. bunun üzerine ifadesini değiştirerek, "Doğruyu söylemek gerekirse benden aracı komşum M.G. istedi. Olay günü M.M.U'nun benimle görüştüğü yönündeki ifadem doğru değildir. M.G. benden arabayı isteyince komşum olduğu için verdim. Arabayı verirken M.M.U'yu görmedim." diye konuştu.

Sanık M.M.U. ise savunmasında, tanık F.A'nın beyanlarını kabul etmediğini aktararak, "Duyduğuma göre tanık F.A. ile M.G. arasında duruşma tarihinden bir süre önce silahlı kavga olmuştur. Bundan dolayı böyle farklı beyanda bulunmuştur." diye konuştu. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve M.G'nin dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerden H.D'nin, 18 Temmuz 2017'de sabah saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy yolu üzerinde tabanca ile bacağından yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede İstanbul'da yaşayan M.U'nun olay günü uçakla Erzurum'a gelip kardeşi M.M.U. ile buluştuğu, Şükrüpaşa Mahallesi'nde market önünde H.D. ile diğer müşteki S.C'yi konuşur halde gören M.U'nun aracı durdurduğu anlatılıyor. M.M.U'nun silahla müştekilere doğru hedef gözeterek 9 el ateş edip "Bu iş burada bitmedi, öleceksiniz" diye tehditlerde bulunduğuna yer verilen iddianamede, müştekilerin market civarındaki duvar arkasına saklanmalarına rağmen M.M.U'nun ateş etmeye devam ettiği aktarılıyor.

İddianamede, M.M.U'nun, ağabeyi M.U. ile H.D. arasında yaşanan kavga nedeniyle duyduğu husumetin yanı sıra M.U'nun azmettirmesi ve yardım etmesiyle öldürme kastıyla eylemi gerçekleştirdiği anlatılarak, M.U. ile M.M.U'nun, "kasten öldürme suçuna teşebbüs etme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezaları ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

(AA)