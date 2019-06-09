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09 Haziran 2019 Pazar 09:48 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 09:48

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem | Son Deprem Afyonkarahisar'nın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45'te meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kası süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

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