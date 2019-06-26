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  3. Afrin'de çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

Afrin'de çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

Afrin'de çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de askeri üs civarında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin de yaralandığı bildirildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesinin, memleketi Aksaray’a gönderileceği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. 
(İHA) 

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