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  3. Afet bölgesi Giresun için AFAD'dan önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
05 Eylül 2020 Cumartesi 14:16 | Son Güncelleme:

Afet bölgesi Giresun için AFAD'dan önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Afet bölgesi Giresun için AFAD'dan önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selin vurduğu giresun için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'den alınan uyarıya göre Giresun'da gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten AFAD, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den Giresun'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda selin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Giresun için AFAD yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapana Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önemli olduğunu vurguladı.

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