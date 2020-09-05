Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı
05 Eylül 2020 Cumartesi 13:50 | Son Güncelleme:

AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı

AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce, bugün Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak yağışa karşı uyarı yapıldı. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

'SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDEKİ YOLLARI KULLANMAYIN'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtilerek, "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

MSB: Pençe Operasyonları kapsamında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası... 'Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi'
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Göztepe Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor
TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Trabzon'daki Hazreti Ebubekir Camii'nin dünyada bir benzeri daha yok!

Trabzon'daki Hazreti Ebubekir Camii'nin dünyada bir benzeri daha yok!

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Türkiye'den Kosova ordusuna destek