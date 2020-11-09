AFAD'a 6.5 milyarlık bütçe

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılırken hükümetten doğal afetlere karşı koruma kalkanı sayılabilecek önemli bir adım geldi. Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göre AFAD’a bu yıl için 1.6 milyar lira olarak ayrılan bütçe ödeneği 2021’de 2 milyar 85 milyon lira, 2022’de 2 milyar 137 milyon lira, 2023’te 2 milyar 371 milyon lira olarak belirlendi. 3 yıllık dönemde 60 yeni deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemi daha kurulacak.

Bu yıl eğitim verilen gönüllü sayısı 350 bine ulaştı, 3 yıllık dönemde 550 bin kişiye verilecek eğitimle sayı 900 bine ulaşacak.

