AFAD İzmir depremi ön değerlendirme raporunu yayımladı: Depremin süresi 15,68 saniye

AFAD İzmir'de gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı. Ön değerlendirme raporunda depremin süresi ile toplamda gerçekleşen artçı sayıları belirtilirken, merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

AA'da yer alan habere göre, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." şeklindeki ifadeler kullanıldı.

TOPLAMDA 1230 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, şu ifadeler kaydedildi:

"Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir."

DEPREMİN SÜRESİ 15,68 SANİYE

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

Raporda, depremin Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta batı-kuzeybatı-doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana geldiği, artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümünün bu bulguyu desteklediği belirtildi.

Ön değerlendirme raporunun detaylarına "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064" adresinden ulaşılabilecek.