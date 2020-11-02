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  • AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı: Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin
02 Kasım 2020 Pazartesi 21:39 | Son Güncelleme:

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı: Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan depremzedelere çağrı: Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin
AA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelere çağrıda bulunarak kalacak yeri olmayan bütün vatandaşların barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler."

İzmir'deki binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezlerinin de hazır olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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