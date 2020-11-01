AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan CHP Genel Sekreteri Böke'ye tepki: Yük olmayın, yardımcı olun

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir." şeklinde açıklamada bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Böke'nin paylaşımına tepki göstererek şöyle konuştu:

"Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiçbir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi."

Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi https://t.co/X9yxDJDoOB — Mehmet Güllüoğlu محمد �� (@mgulluoglu) November 1, 2020

İSMAİL ÇATAKLI: BÖYLE BİR ŞEY YOK!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin paylaşımına karşı şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"