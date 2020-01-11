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  3. AFAD 4.7'lik depremin maksimum şiddetini açıkladı: Oldukça güçlü

AFAD 4.7'lik depremin maksimum şiddetini açıkladı: Oldukça güçlü

AFAD 4.7'lik depremin maksimum şiddetini açıkladı: Oldukça güçlü

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası AFAD'dan son dakika açıklama geldi. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedilen depremle ilgili olarak AFAD maksimum şiddeti oldukça güçlü olarak açıkladı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası AFAD'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan AFAD depremi oldukça güçlü olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11.01.2020 tarihinde Marmara Denizi Silivri (İstanbul) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır.


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