Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasası onaylandı mı, son durum nedir?

Af yasasından yaşanan son gelişmeler mahkum vatandaşlar ve sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler Af yasası onaylandı mı? sorusu için bilgi almak istiyor. İkinci yargı paketinden yer alan infaz düzenlemesi ile ilgili gelişmeler binlerce kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yargı paketi çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Af yasası son durum ile ilgili gelişmeler haberimiz içinde.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasası hakkında net bir tarih belirlenmedi. Bu konuyla ilgili ayrıntıları son gelişmeleri haberimizin devamından bulabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşte medya mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ceza infaz düzenlemesi ya da toplumdaki yaygın kullanımıyla af düzenlemesi ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.” dedi.

AF YASASI ÇIKACAK MI?

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Turan, "Yeni bir gelişme yok. İnfazla ilgili bir beklenti var. Bununla ilgili MHP'nin bir teklifi var. AK Parti'nin kendi ölçüleri, sınırları, parametreleri bulunuyor. Bununla ilgili toplumun beklentisini karşılayan ancak adalet duygusunu zedelemeyen bir orta yol bulunması çalışması yapılıyor." dedi.

Bazı milletvekillerinin bu konuda kanun teklifi sunduğunu, Adalet Bakanlığının konuyla ilgili teknik çalışmaları bulunduğunu hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bunlar bence nihayete erdi. Belki ufak tefek rötuşlar yapılarak siyasi iradenin oluruyla Meclise gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok taraflı bir meseledir. İsteriz ki tüm partilerin ortak kanaatiyle Meclise gelsin ve Meclisten geçsin. Çünkü af beklentisi olan kadar mağdur olup da af beklemeyen de var. Mağduriyetlerinin siyasi istismar konusu gibi algılanmasından çekinen de var. O yüzden çok riskli bir konu. Sosyal kesimlerin tamamının kanaatini alıp buna göre adım atmak çok daha kıymetli."

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıkladı.

İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Gül, bu konudaki hazırlığın bütün yönleriyle sürdürüldüğünü söyledi.

Gül, bu kapsamda hakim, savcı, akademisyen ve hukukçu milletvekillerinin görüşlerini belirttiğini bildirerek, "Bunun kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." diye konuştu.

Yargı paketinde özellikle hukuk usulüne ilişkin bazı düzenlemelerin öngörüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnfaz paketi ayrı. Bunun ötesinde hukuk yargılamalarına yönelik ayrı düzenleme var. 4,5 milyon dava, hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ila 8 ay daha erken bitmesi anlamında, yine noterlik ve idari usulle ilgili birtakım düzenlemelerin eş zamanlı olarak Meclis'ten çıkarak hayata geçmesini bekliyoruz."

GÖZLER YENİ YARGI PAKETİNDE!

Yeni yargı paketi mesaisi için geri sayım başladı. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Yeni yargı paketi maddeleri birçok köklü değişikliği içeriyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketinin ikinci adımında 30 maddelik düzenleme bekleniyor. İkinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak.

Yeni düzenleme kapsamında evde infaz ve gece infaz gibi değişiklikler yer alıyor. Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Denetimli serbestlik sistemi değişecek.