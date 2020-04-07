Af yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2020 Af yasası maddeleri nelerdir?

Binlerce vatandaş af yasası çıktı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Bakan Gül, af yasası ile ilgili, toplumun hassasiyetlerini ön planda tutarak karara varılacağını bildirmişti. Af yasası 2020 detayları haberimizde…

AF YASASI ÇIKTI MI?

Ceza infaz teklifi, bugün mecliste görüşülecek. Bu kanun teklifi çocuklar için de çok önemli, 12-15 yaş arasındaki çocukların yattığı 1 günlük ceza 3 gün olarak sayılacak. Teklif özellikle çocuklar açısından önemli değişiklikler getiriyor. 12-15 yaş arasındakilerin 1 gün yattığı, 3 gün sayılacak. 15-18 yaş arası olanlarınsa cezaevindeki bir günü 2 gün kabul edilecek. Çocukların 2 ayda 1 olan anne, baba, kardeşleriyle yüz yüze özel odada görüşme hakkı ayda 1'e ve süresi 3 saatten 24 saate kadar çıkacak. Çocuk mahpusun yaş günü gibi özel günlerini ailesiyle kutlaması ve hafta sonunu çocuk evinde geçirmesi hakları tanınacak.

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül; af yasası hakkında açıklamalarda bulunurken toplumun hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacağını vurgulamıştı. Buna göre; uyuşturucu suçları, cinsel taciz, kasten adam öldürme, kadına şiddet gibi suçlar için af işlemeyecek.

AF YASASI MADDELERİ 2020

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Görüşmeler bugün (7 Nisan) yapılacak. Teklife göre; kapalı cezaevinde olup bir yıl sonra açığa geçme hakkı olan hükümlüler hemen açık cezaevine geçebilecek. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kapalıdan açığa nakillerin gerekçesini açıklarken, "Kapalı cezaevlerinin iş ve işlemlerini yürüten kişiler açık cezaevindeki hükümlüler. Cezaevinin yemeği çıkacak, fırını çalışacak, tarım cezaevindeki hayvanların, kümeslerin bakımı var. Bir yıl sonra zaten açığa ayrılacakları erkene almış oluyoruz" demişti.

Mevcut infaz sisteminde özel uygulama olan "hafta sonu hapsinin" kapsamı ve dönemi ise genişletiliyor. Kasıtlı suçlarda 6 ay veya daha az süreli cezalarda tanınan bu hakkın üst sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. En fazla 1.5 yıl hapis cezası alan hükümlü, part-time hapis hakkından yararlanabilecek. Ölümlü olmayan taksirli suçlarda ise 3 yıla kadar ceza alanlar bu hakkı kullanabiliyor. Bu hükümlüler, cuma günü saat 19.00'da cezaevine girip pazar günü saat 19.00'da çıkacak. İstenirse hafta içi gece hapsi tercih edilebilecek. Bu durumda hafta içi saat 19.00'da cezaevine giren hükümlü ertesi gün saat 07.00'de çıkmış olacak.

Hamilelerin tutuklanması yerine adli kontrol sistemi uygulanacak. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak. Hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerde hapis cezasının infazına ara verilebilecek. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamayacak.