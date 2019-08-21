Adnan Oktar'ın avukatlarının itirafçı olacakları tehdit ettiği ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elebaşı Adnan Oktar ve örgüt üyelerine yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayınca operasyon düzenlenmişti. Operasyon ardından yürütülen soruşturma kapsamında da geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlandı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal gerçek gün yüzüne çıktı. Cezaevindeki örgüt mensupları arasından itirafçı çıkmaması için örgüt şüphelileri ve örgüt avukatları tarafından mensuplara baskı yapıldığı belirtildi. İtirafçı olacağından şüphelendikleri kişileri örgüt şüphelilerinin avukatlara bildirdiği itirafçı ifadelerinde yer aldı. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın talimatları örgüt avukatları tarafından notlara yazılarak cezaevindeki görüş kabininde iletildiği ortaya çıktı.

İTİRAFÇI OLACAĞIMI ANLADI, OKTAR'IN AVUKATINI ÇAĞIRDI

İddianamede yer alan ifadesinde itirafçı B.K. cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensuplarının aynı koğuşta kalan örgüt mensuplarının itirafçı olacağından şüphelendikleri kişileri örgüt avukatına ilettiğini ve örgüt talimatlarını nasıl ilettiklerini anlattı.

Cezaevinde tutuklu bulunan B.K., dört ay sonra itirafçı olmak istediğini, haftada bir ankesörlü telefondan yaptığı telefon görüşmesinde annesine zor şartlarda bunu söylediğini anlattı: B.K.; "Cezaevinde telefonla konuşmak sadece cuma günleri olurdu. Tüm örgüt mensupları da yan yana telefonla görüşürdük. Ben annemi aradıktan sonra anneme 'Bana acil avukat gönder' dedim. Annem bu söylediğimi anlamadı. İki elimi birleştirip ağzıma götürdüm. Örgüt üyelerinin anlamayacağı bir şekilde söylemeye çalışırken bu hareketimden Pınar Sezgin bunu anlamış. Aynı koğuşta kalan Selda Göktan ile örgüt tarafından tutulan ve hepimize ortak gelen Aslı ismindeki avukata Ayşe T. isimli avukatın acil olarak cezaevine gelmesini söylüyorlar" dedi.