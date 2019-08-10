Adnan Oktar'a FETÖ'cü savcı kıyağı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari savcısı Fikret Seçen detayı dikkat çekti. Seçen'in örgüt hakkında 2007 yılında açılan soruşturmayı 'örgüt' suçu kapsamından çıkararak Üsküdar Savcılığı'na gönderdiği, bu şekilde Adnan Oktar ve örgütünün basit suçtan yargılanmasını sağladığı ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede itirafçı olarak ifade veren C.G., skandal olayla ilgili şunları söyledi: "2007 ya da 2008 yıllarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün firari savcısı Fikret Seçen'in başlatmış olduğu soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya son olarak Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına geldi."

Ayrıca C.G., örgüt yöneticisi şüpheli Tarkan Yavaş ile ilgili verdiği ifadede örgüt içindeki hukuk işlerini takip eden ve hukuk bürosuna gelen örgüt şüphelilerinin Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, genel imam olan Tarkan Yavaş, Ali Emre Bukağılı, Burak Umur, Mehmet Orhan Mazıcı isimli kişilerin olduğunu söyledi.

"ZEKERİYA ÖZ İLE UZUNCA BİR GÖRÜŞME OLDU"

FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün de o dönem Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Hukuk Grubu'ndaki isimlerle görüşmeler gerçekleştiği bilgisi iddianamede itirafçı ifadelerine yansıdı.

İddianamede tanık olarak ifade veren İ. T. FETÖ firarisi Zekeriya Öz ile görüşmeleri şöyle anlattı: "Bende eski DGM'lerin bulunduğu Beşiktaş'taki adliyeye gidip Zekeriya Öz ile görüştüm. Noyan'ın söylediği şekilde Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin Ergenekon örgütü mağduru olduklarını ve bu konuyla ilgili olarak dosyaya dilekçe sunmak üzere gelmek istediklerini söyledim.

ZEKARİYA ÖZ DE BUNU KABUL ETTİ

Zekeriya Öz'de bunu kabul etti. Tarihini tam hatırlayamadığım ama 2008 yılının mayıs ayında bir gün Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu ile birlikte Zekeriya Öz'ün yanına gittik. Daha önceden hazırladıkları Ergenekon örgütü mağduru oldukları içerikli dilekçeleri sundular. 'Hocamızın selamı var' diyerek Adnan Oktar'ın selamını ilettiler. Zekeriya Öz'le uzunca bir süre görüşme oldu. En son olarak vekillik yaptığım ve kendileri için önemli olan bir de Üsküdar Soruşturması olarak tabir edilen bir dosya bulunmaktaydı. Bu dosyada gizli tanıklar vardı. Bu dosyada da bu son dosya gibi küçük yaşta istismara uğrayan kızlar olduğunu biliyorduk. Ama dosyada gizlilik kararı olduğu için içeriğine tam olarak hâkim değilim. Şüphelilerle birlikte hemen hemen hepsinin ifadesinde hazır bulundum. Ancak tüm şüphelilerin ifadelerini Halil ve Noyan hazırlamıştı" dedi.

FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU İLE AYLİN ATMACA BAĞI

FETÖ firarileri Emre Uslu ve Erkam Tufan'ın Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü arasındaki bağı anlatan itirafçı S.G. ifadesinde şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla FETÖ Terör Örgütü firarisi olan Erkam Tufan, Adnan Oktar ile defalarca Altuğ Berker ve İbrahim Tuncer aracılığı ile görüştü. Bu görüşmeleri bizzat Adnan Oktar bize 'Erkam geldi' diye söylerdi. Ayrıca Aylin Atmaca aracılığı ile Emre Uslu ve Mehmet Baransu ile görüştüklerini Aylin Atmaca'nın görüştüğünü Aylin Atmaca'nın anlatımlarından biliyorum. FETÖ'cü olan ve "Kimse Yok Mu?" derneğinin başkanı İsmail Cingöz de İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker vasıtasıyla A9 gelip Adnan Oktar ile canlı yayına katıldı ve Kimse Yok Mu Derneği'nin ve Fetullah Gülen camiasının ne kadar temiz bir camia olduğunu anlattı."

FETÖ FİRARİSİ ERKAM TUFAN DA GÖRÜŞMÜŞ

FETÖ'den tutuklu olan Mehmet Baransu'nun örgüt lideri Adnan Oktar ile şüpheli Aylin Atmaca aracılığıyla görüştüğünü anlatan itirafçısı E.K. "Aylin Atmaca'nın hepsinin isimlerini bilmediğim çok sayıda siyasi kimlikteki kişiyi Adnan Oktar'a tanışmak üzere getirdiğini biliyorum. Bunlar içinde FETÖ ile bağlantısı olanlar içinde isim olarak duyduklarım Erkam Tufan ve Mehmet Baransu idi" dedi.



SABAH